Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 524 тысяч новых случаев заражения, скончались 8 775 человек

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 23 декабря ноября составило 76 250 431 человек, скончались 1 699 230, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 33 002 132 случая инфицирования, в Европе – 24 099 615, в Азии – 11 676 286.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 524 065, скончались 8 775 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 77 958 369 выявленных случаях инфицирования и 1 715 945 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 190 519 новых случаев заражения и 1 696 летальных исходов.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 18,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 322 тысяч человек.

Между тем избранный президент США Джо Байден предупредил американцев, что худший период пандемии коронавируса еще впереди.

"Правда заключается в том, что худшие дни еще впереди, нам надо быть готовыми, и победа над этим вирусом потребует терпения и настойчивости", – сказал Байден, выступая перед журналистами по случаю предстоящих новогодних праздников. Он пообещал, что на посту президента будет говорить о ситуации с коронавирусом прямо и говорить правду.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте по количеству заражений коронавирусом. В стране на данный момент зафиксировано 10 075 116 случаев COVID-19 и 146 111 летальных исходов.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 55 202, скончались 968 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 318 821, число летальных исходов составляет более 188 тысяч.

Коронавирус в мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 24 740, скончались еще 962 человека с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 554 920, за все время скончались 27 968 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 1 858, до 177 274, умерли еще восемь человек, всего с начала распространения инфекции в стране скончался 1 341 пациент, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

Официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила, что за минувшие 24 часа удалось выявить 6 208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 187 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 170 743, жертв – 54 003. Президент Ирана Хасан Роухани 17 декабря сообщил о преодолении страной третьей волны распространения коронавируса.

По данным минздрава Польши, лабораторные исследования за сутки выявили 7 192 случая коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 1 214 525. За сутки скончались 309 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 25 783. Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши с 28 декабря до 17 января вводит национальный карантин.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 776 до 2 906 503, скончались 561 человек, за все время – 51 912, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 8 513, скончались 232 человека, выздоровели 14 020, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, за все время пандемии на Украине заболели 979 506 человек, выздоровели – 600 288, скончались – 16 897.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за последние сутки на 3 735, до 380 095, скончались 10 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 3 111, сообщает министерство здравоохранения. В воскресенье, 20 декабря, в Израиле началась массовая вакцинация населения от COVID-19.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 256, умер 251 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. С начала пандемии в стране инфцированы 2 062 960 человек, скончались – 18 602. Ранее президент Турции объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.

В Греции за минувшие сутки выявили 853 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 83 человека, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 132 430. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 4 340 человек. Власти Греции продлили карантин до окончания Рождественских праздников 7 января.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 36 804, умер 691 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 110 314 человек, умерли 68 307 заболевших. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.

За последние сутки в Чехии зарегистрировано 7 860 новых больных коронавирусом. В целом за период пандемии в стране заразились вирусом 635,4 тысячи человек, 10 562 скончались. Чешский парламент удовлетворил просьбу правительства о продлении режима чрезвычайной ситуации, действующего в стране с 5 октября, до 22 января 2021 года.

За прошедшие сутки в Нидерландах было зафиксировано 11 763 случая COVID-19, общее число заражений с начала эпидемии составило 710 683. За прошедшую неделю от коронавируса скончались 472 человека, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 10 633, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении локдауна с 15 декабря до 19 января.

В Швейцарии зарегистрировано 4 275 новых случаев COVID-19, 129 человек скончались. С начала пандемии в стране заболели 418 266 человек, скончались 6 333. На прошлой неделе власти Швейцарии ужесточили ограничительные меры для борьбы с COVID-19: с 22 декабря по 22 января будут закрыты рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, в том числе на новогодние праздники.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 22 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 212 526 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровели 188 408 пациентов, скончались – 2 182.

В карантине к этому времени находятся 470 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 358, в ковид-гостиницах – 1 671.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и межгородского транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

Правительство обещало с 24 декабря в связи с Новогодними праздниками на время ослабить введенные ограничения и допустить работу транспорта, однако решило этого не делать. Против снятия ограничений активно выступают эпидемиология, опасаясь нового взрыва эпидемии.

По материалам мировых СМИ