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Ситуация в Эквадоре в связи с коронавирусом

Ученые обнаружили в Эквадоре новые разновидности COVID-19

© AP Photo / Dolores Ochoa
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1617)
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Исследователи считают, что одна из обнаруженных разновидностей могла повлиять на рост числа заражений в стране

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Ученые Эквадора выявили в стране до сих пор неизвестные виды коронавируса, один из них мог повлиять на рост числа заражений в стране, однако они не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании, сообщает Университет Эспириту Санто.

Сообщается, что исследователям удалось сохранить генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны. Это позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, а также были ли мутации.

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© AP Photo / Cecilia Fabiano
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"Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2. Есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии", – отмечают ученые.

Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. 19 декабря консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Между тем множество стран прекратило с Великобританией транспортное и воздушное сообщение.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1617)


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