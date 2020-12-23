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В Великобритании выявили еще одну более опасную мутацию коронавируса

© REUTERS / Hannah McKay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1618)
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Еще один мутировавший тип коронавируса COVID-19 более заразный, чем недавно обнаруженный вариант мутации, из-за которого в Лондоне ввели локдаун, а страны закрыли авиасообщение со страной

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Об этом пишет РИА Новости.

"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал чиновник журналистам.

По его словам, специалисты зафиксировали два случая заражения, оба пациента прибыли из ЮАР.

Отделение реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
© AP Photo / Emrah Gurel
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Лондон вводит ограничения на поездки в южноафриканскую страну, обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте с заболевшими, заключил Хэнкок.

Ранее об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке Англии Хэнкок сообщал 14 декабря. По его словам, та вариация оказалась на 70 процентов более заразной. При этом ученые не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.

Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии и Израиле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1618)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Великобритания


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