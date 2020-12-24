Смогут ли тесты на коронавирус выявлять его новые мутации – ответ ВОЗ

На мутировавший коронавирус COVID-19, который является на 70% более заразным, впервые обратили внимание в Великобритании, затем его нашли и в других странах

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс. Об этом пишет РИА Новости.

"В целом могу сказать, что те же тесты еще можно использовать… В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (COVID-19 – ред.)", – сказал Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами, трансляция которой велась в соцсетях ВОЗ.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.