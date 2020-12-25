Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 25 декабря

Массовые вакцинации стартовали во многих странах мира, однако вирус пока не намерен сдаваться – за сутки он заразил 370 357 и унес жизни 6 971 человека

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 24 декабря ноября составило 77 228 903 человека, скончались 1 718 470, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 33 555 058 случая инфицирования, в Европе – 24 379 383, в Азии – 11 746 770.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 370 357, скончались 6 971 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 79 327 405 выявленном случае инфицирования и 1 741 685 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 228 тысяч, скончались 3,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 228 131 новый случай заболевания COVID-19 и 3 359 летальных исходов.

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 326 тысяч заразившихся.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте по количеству заражений коронавирусом. В стране на данный момент зафиксировано более 10 миллионов случаев COVID-19 и свыше 146 тысяч летальных исходов.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 55 202, скончались 968 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 318 821, число летальных исходов составляет более 188 тысяч.

Коронавирус в мире

За последние 24 часа медики выявили в России 29 935 новых случаев вируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 963 688 человек, умерли – 53 096. Болезнь удалось победить 2 370 857 пациентам.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 18 192, из них 3 218 больных, это наименьший показатель с середины ноября, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

В Греции за минувшие сутки выявили 873 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у шести человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 134 235. За минувшие сутки 55 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 4 457 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.

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Более 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Палестине, еще 17 человек с таким диагнозом скончались, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс-конференции.

Почти 4,9 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие 24 часа, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. В стране зарегистрировано 4 898 новых случаев COVID-19, 103 человека скончались. За сутки было проведено 48 620 тестирований на коронавирус. С начала пандемии в Швейцарии заболели 428 197 человек, скончались 6 534.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 4 310, до 608 561, всего с начала пандемии умерли 14 912 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. Ранее власти страны сообщали о 604 251 случае заражения, 14 766 из которых стали летальными.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 25 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 216 843 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровели 194 705 пациентов, скончались – 2 276.

В карантине к этому времени находятся 405 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 149, в ковид-гостиницах – 1 588.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и межгородского транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры.

Правительство обещало с 24 декабря в связи с Новогодними праздниками на время ослабить введенные ограничения и допустить работу транспорта, однако решило этого не делать. Против снятия ограничений активно выступили эпидемиология, опасаясь нового взрыва эпидемии.

По материалам мировых СМИ