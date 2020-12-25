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Ситуация в Нигерии в связи с коронавирусом

Еще один вид коронавируса обнаружили в Нигерии

© REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
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Sputnik Грузия
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На сегодня известно, что новой разновидностью вируса заражено как минимум два жителя штата Осун на юго-западе страны

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Еще один до сих пор не известный ученым вид коронавируса обнаружили в Нигерии — глава центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг уже сообщил, что он отличается от штаммов, обнаруженных в ЮАР и Великобритании, пишет Associated Press

© REUTERS / Hannah McKay
В Великобритании выявили еще одну более опасную мутацию коронавируса

Отмечается, что новой разновидностью вируса заражено как минимум два жителя штата Осун на юго-западе страны - они сдали тест 3 августа и 9 октября соответственно. В настоящее время эксперты работают над изучением образцов, но уже предполагают, что это никак не повлияет на ход вакцинации на континенте. 

"Мы не наблюдали в Нигерии такого быстрого роста числа заражений, как в Великобритании, и у нас нет доказательств того, что мутация P681H способствует увеличению скорости передачи вируса", — говорится в их заявлении. 

С начала пандемии и по сей день в Нигерии было зарегистрировано свыше 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 1 242 пациента. 



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