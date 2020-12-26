Строящее "Северный поток - 2" судно покинуло место укладки труб

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", остановило укладку труб и возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic. Об этом пишет РИА Новости.

"Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября по начало декабря, и после двухнедельной укладки газопровода в водах Германии трубоукладчик в субботу утром направился обратно в порт.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Несмотря на это, недавно судно "Фортуна" начало укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.