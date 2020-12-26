18:09 26 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Экс-президент Польши Лех Валенса

Экс-президент Польши Валенса признал себя банкротом

© photo: AFP 2020 / MATEUSZ SLODKOWSKI
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250094164.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201226/250459466/Eks-prezident-Polshi-Valensa-priznal-sebya-bankrotom.html

Месяц назад известный политик заявил, что жил за счет путешествий в разные места, где читал лекции, но из-за пандемии лишился этой возможности

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и экс-президент страны Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег. Об этом пишет РИА Новости.

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время визита в Грузию
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia
ВОЗ: в восьми странах Европы обнаружили новый штамм коронавируса

"В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. <…> Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом", – сказал Валенса.

По словам экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.

Валенса – один из самых известных политиков XX века. Еще в 1980-х годах он создал независимый профсоюз "Солидарность", который противостоял Рабочей партии. Валенса сидел в тюрьме, был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1990 году бывший электрик гданьской судоверфи стал президентом Польши и пробыл на посту до 1995 года.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Польша


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предновогодняя торговля елками и чичилаки у Дворца спорта
Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться