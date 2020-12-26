Экс-президент Польши Валенса признал себя банкротом

Месяц назад известный политик заявил, что жил за счет путешествий в разные места, где читал лекции, но из-за пандемии лишился этой возможности

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и экс-президент страны Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег. Об этом пишет РИА Новости.

"В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. <…> Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом", – сказал Валенса.

По словам экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.

Валенса – один из самых известных политиков XX века. Еще в 1980-х годах он создал независимый профсоюз "Солидарность", который противостоял Рабочей партии. Валенса сидел в тюрьме, был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1990 году бывший электрик гданьской судоверфи стал президентом Польши и пробыл на посту до 1995 года.