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Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВОЗ предрек миру новые вызовы в 2021 году из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1640)
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https://sputnik-georgia.ru/world/20201229/250478540/Glava-VOZ-predrek-miru-novye-vyzovy-v-2021-godu-iz-za-koronavirusa.html

По последним данным ВОЗ на 29 декабря, в мире выявлено 79,7 млн случаев коронавируса, 1,76 миллиона человек скончались

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинирование жителей Бельгии
© REUTERS / POOL
Естественный процесс: ВОЗ считает мутацию коронавируса неизбежной

В ходе пресс-конференции в Женеве он отметил, что "в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы – например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.

Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.

В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.

По последним данным ВОЗ на 29 декабря, в мире выявлено 79,7 млн случаев коронавируса, 1,76 миллиона человек скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1640)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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