Глава ВОЗ предрек миру новые вызовы в 2021 году из-за коронавируса

По последним данным ВОЗ на 29 декабря, в мире выявлено 79,7 млн случаев коронавируса, 1,76 миллиона человек скончались

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Женеве он отметил, что "в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы – например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.

Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.

В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.

По последним данным ВОЗ на 29 декабря, в мире выявлено 79,7 млн случаев коронавируса, 1,76 миллиона человек скончались.