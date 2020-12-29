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Названы лучшие смартфоны на базе ОС Android

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Флагманом с лучшим соотношением цены и качества назван Xiaomi Mi 10T Pro 5G, оснащенный мощным процессором, тройной камерой и хорошим аккумулятором

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Портал Gizmochina, специализирующийся на новостях о технике, представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях. Об этом пишет РИА Новости.

Логотип Google
© AP Photo / Alastair Grant
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Так, флагман с лучшим соотношением цены и качества, по версии портала, – Xiaomi Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.

Лучшим флагманом-"универсалом" в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.

Среди складных смартфонов лидером оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.

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© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.

В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.

Теги:
смартфоны


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