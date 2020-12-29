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Легендарный французский кутюрье Пьер Карден

Скончался модельер Пьер Карден

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в одной из больниц в пригороде Парижа в окружении близких

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Во Франции скончался известный легендарный кутюрье Пьер Карден, сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации СМИ, 98-летний модельер умер в одной из больниц в пригороде Парижа.

Французский модельер Пьер Карден.
© photo: Sputnik / Vitaliy Arutyunov
Французский модельер Пьер Карден

Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.

Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой.



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