Трамп стал "самым восхитительным" мужчиной в США

Трампом жители США восхищаются больше, чем экс-президентом Бараком Обамой, избранным президентом Джо Байденом и главным инфекционистом страны Энтони Фаучи

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обогнал бывшего американского лидера Барака Обаму и стал лидером "рейтинга восхищения" среди мужчин, а "самой восхитительной" женщиной стала Мишель Обама, свидетельствуют данные исследования компании Gallup по итогам 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.

В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию "самого восхитительного мужчины". Обама возглавлял рейтинг 12 раз, Трамп в тот раз впервые, хотя и попадал ранее в "десятку". Супруга бывшего американского президента Мишель тогда же была во второй раз признана вызывающей наибольшее восхищение женщиной.

По данным нового исследования, 18% американцев сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Трампом, 15% опрошенных заявили, что восхищаются Обамой, 6% - избранным президентом Джо Байденом и 3% - главным инфекционистом страны Энтони Фаучи. Также в "десятку" входят с меньшим рейтингом папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама.

В рейтинге "самых восхитительных женщин" первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис, третье - первой леди Меланье Трамп. В топ-10 также попали американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экоактивистка Грета Тунберг.

В исследовании также отмечается, что 11% американцев назвали "самыми восхитительными" родственников и друзей, а 21% не назвали никого.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных с 1 по 17 декабря со случайной выборкой 1018 жителей США в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет примерно 4% при уровне доверия 95%.