Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 30 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, за последние сутки выявлено 444 тысячи новых случаев COVID-19, скончались 9 035 человек

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 30 декабря ноября составило 80 155 187, скончались 1 771 128 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 444 437, скончались 9 035 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 81 968 448 выявленных случаях инфицирования и 1 789 007 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 168 817, скончались 1 718 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19. Это произошло на фоне заявления главного инфекциониста страны Энтони Фаучи о том, что ситуация с коронавирусом в США может значительно ухудшиться после праздников. По его словам, добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения, при том что ранее называлась цифра в 70%.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на сегодня в США было привито около 2 миллионов человек, к местам вакцинирования доставлено 10 миллионов доз.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Минздрав Индии сообщил во вторник о самом низком приросте числа заболевших коронавирусом, начиная с июня – за минувшие сутки в стране выявлено 16,4 тысячи случаев, общее число заболевших составило 10,2 миллиона.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 58 718, скончались 1 111 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 563 551, число летальных исходов составляет 192 681. Выздоровели свыше 6,6 миллиона человек.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

Ситуация в мире

За последние сутки во Франции было зарегистрировано свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19 и 384 летальных исхода. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 64 тысяч скончавшихся. Научный совет при министерстве здравоохранения Франции не исключил "неконтролируемое возобновление" пандемии коронавируса в январе из-за праздников в конце года, однако министр здравоохранения Франции Оливье Веран отверг идею введения повторного карантина в стране или в некоторых регионах, при этом он выступил за продление времени комендантского часам на тех территориях, где это будет необходимо.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 15 805, умерли 253 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, снижение числа новых случаев коронавируса в стране уже уменьшило загрузку больниц. Он выразил надежду, что в ближайшие дни это приведет также к снижению суточного числа умерших, которое все еще близко к максимуму с начала пандемии.

В Швейцарии за минувшие 24 часа зарегистрировано 4 197 новых случаев COVID-19, 131 человек скончался, сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения страны. С начала пандемии в Швейцарии заболел 442 481 человек, скончались 6 909. На прошлой неделе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

За минувшие сутки в Чехии выявлено 10 811 новых случаев коронавируса, что является третьим наивысшим показателем за последние 50 дней, сообщил во вторник минздрав. В целом за период пандемии заразились 685,2 тысячи человек, из них 576,4 выздоровели, а 11 302 скончались. В воскресенье в Чехии началась вакцинация от коронавируса. С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации, недавно продленный парламентом до 22 января. В республике максимально ограничена общественная жизнь, с 21:00 до 05:00 действует комендантский час.

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 27 002, до 3 105 037, скончались 562 человека, за все время – 55 827, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В стране началась вакцинация от коронавируса.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за последние сутки на 5 460 – до 408 990, скончались 30 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 3 256, сообщает министерство здравоохранения. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря.

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 379 026 человек, умерли 71 386 заболевших.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 29 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 224 155 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 208 951 пациент выздоровели, скончались 2 443.

В карантине к этому времени находятся 401 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 5 480, в ковид-гостиницах – 1 287.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. В семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и междугороднего транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

Определенные послабления в связи с новогодними праздниками правительство допустило для торговых центров и гостиниц, кроме расположенных на горных курортах стран, с 24 декабря по 3 января. При этом торговым объектам установлены жесткие правила – регулировать поток покупателей и работать с семи утра до семи вечера, а ресторанам при гостиницах обслуживать только постояльцев и не проводить развлекательных мероприятий.

По материалам мировых СМИ