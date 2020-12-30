В Турции туристам запретили посещать центры городов в новогоднюю ночь

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. МВД Турции запретило иностранным туристам посещать центральные части городов в новогоднюю ночь, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны. Об этом пишет РИА Новости.

"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду", – говорится в циркуляре.

Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов.