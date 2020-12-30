Великобритания подписала соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом

После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента, а после, как ожидается, будет подписан королевой Елизаветой II

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе, сообщает РИА Новости.

Документ о заключении соглашения был доставлен из Брюсселя, где его подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, на Даунинг-стрит. Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.

Ранее в среду палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия которого вступят в действие с 1 января.

За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против - 73.

После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Елизаветой II.

Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.

В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан (британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам — британские), товаров (восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот) и услуг (британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации).

Однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения, сотрудничество Лондона с Europol и правоохранительными органами европейских стран, включая быстрый обмен данными, а также сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.

Управлять рыбными ресурсами стороны решили вместе, кроме того, на пять с половиной лет заморожен статус-кво по правам на вылов. Британия переходит на полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций.