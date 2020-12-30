Иран назвал сумму компенсации семьям жертв случайно сбитого украинского Boeing

Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что Иран до сих пор не выполнил договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе со случайно сбитым украинским самолетом – им будет выплачено по 150 тысяч долларов, сообщило иранское агентство YJC. Об этом пишет РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

"Правительство в ходе заседания сегодня приняло постановление о подготовке к выплате суммы в 150 тысяч долларов или эквивалентную в евро сумму за каждого погибшего семьям и родственникам жертв авиакатастрофы", – говорится в сообщении агентства.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя решение иранского правительства, заявил, что размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе возле Тегерана должен быть определен путем переговоров сторон.

"Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", – цитирует Николенко агентство УНН.

По его словам, украинская сторона ждет от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбития самолета.

"Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", – добавил он.

Согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.