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Камеры заключения в тюрьме

В США умер один из наиболее известных серийных убийц

© CC BY 2.0 / Drew Bates / Alcatraz Max Security
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На его счету около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Один из наиболее известных серийных убийц США Сэмюел Литтл умер в заключении в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на AP.

Литтл имел проблемы с сердцем и болел диабетом. В его смерти ничего подозрительного не обнаружили, сообщила представитель пенитенциарного ведомства.

Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства.

На счету Литтла около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них. На протяжении многих лет он отрицал причастность к убийствам, но в 2018 году сознался в них в частных интервью.

Теги:
Серийный убийца, США


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