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Карта вакцинации пациента

В ВОЗ одобрили еще одну вакцину от коронавируса

© AP Photo / Matt Slocum
В мире
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (551)
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Sputnik Грузия
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Вакцина mRNA от COVID-19 прежде всего будет предназначена для нуждающихся стран. Ее распределением займутся ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Еще одна вакцина – mRNA – одобрена и включена в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", – говорится в заявлении.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (551)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Всемирная организация здравоохранения, Грузия


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