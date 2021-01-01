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Звездное небо

Новый год на Земле начинается с красочного звездопада

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210101/250512224/Novyy-god-na-Zemle-nachinaetsya-s-krasochnogo-zvezdopada.html

Ночью 2 и 3 января можно будет наблюдать, как из созвездия Волопаса с неба потоком льется дождь метеоритов

ТБИЛИСИ,  1 янв — Sputnik. Яркий звездопад смогут наблюдать жители Земли с первые дни Нового года – 2 и 3 января с неба польются звезды.

На пике активности метеорного потока Квадрантиды (из созвездия Волопаса) ожидается до 110 метеоров в час, то есть 1-2 метеора в минуту. 

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Поток начал действовать 28 декабря и будет активен до 12 января.

В Москве специалисты рекомендуют гражданам любоваться звездопадом после полуночи. Однако Луна может ухудшить наблюдения, так как будет почти полной. В ночь на воскресенье, 3 января, ожидается первый новогодний звездопад.

"Радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Видимость неблагоприятная. Убывающая Луна еще близка к полнолунию (30.12.) и она помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом", – сообщили в Московском в планетарии.

Всего в 2021 году прогнозируются два солнечных и два лунных затмения. 26 мая ожидается Суперлуние.



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