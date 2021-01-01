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Израильская модель Яэль Шелбия

Израильтянка признана самой красивой женщиной мира

© AFP / Jesse Grant
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Sputnik Грузия
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Яэль Шелбия возглавила топ-100 девушек, отобранных на конкурс порталом TC Candler, который вместе с Independent Critics составляет рейтинг самых красивых женщин в мире

ТБИЛИСИ,  1 янв — Sputnik. Израильтянка – модель Яэль Шелбия признана самой красивой женщиной в мире развлекательным ресурсом TC Candler, сообщает РИА Новости.

Яэль Шелбия возглавила топ-100 девушек в видео, опубликованном на YouTube-канале портала, который совместно с Independent Critics ежегодно составляет соответствующий рейтинг.

Израильская модель Яэль Шелбия
© AFP / Jesse Grant
Израильская модель Яэль Шелбия

Для нее это четвертое попадание в список. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 – третье, а в 2019 – второе.



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