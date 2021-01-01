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Самолет Boeing 737-800 а

Новогоднее хулиганство могло обернуться авиакатастрофой

© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210101/250513864/Novogodnee-khuliganstvo-moglo-obernutsya-aviakatastrofoy.html

Самолету с пассажирами на борту пришлось совершить экстренную посадку, чтобы избавиться от новогодних гирлянд

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Аэробус авиакомпании Avianca, летевший из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.

Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.



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