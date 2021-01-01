Скончался Марк Иден - герой сериалов "Доктор Кто" и "Улица Коронации"

Актер, проработавший в кино 50 лет, в последние годы страдал болезнью Альцгеймера и с ноябре лежал в больнице, где и скончался 1 января

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В возрасте 92 лет скончался известный британский актер Марк Иден, который запомнился зрителям по сериалам "Доктор Кто" и "Улица Коронации", об этом сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.

photo: Coronation Street / FB Британский актер Марк Иден

"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", - сообщил агент актера.

Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".