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"Люди не хотят меняться" – японский футуролог предсказал миру новые пандемии

© AFP / Charly Triballeau
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Главной проблемой человечества, из-за которой коронавирус стал настолько смертоносным, японский футуролог назвал несерьезность людей по отношению к здоровому образу жизни

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) заявил, что коронавирус – это не самая главная проблема в мире, намного важнее нежелание людей вести здоровый образ жизни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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По мнению футуролога, со временем люди полностью забудут о коронавирусе, но он оставит после себя "неприятную правду" – плохое общее состояние здоровья людей и нежелание ничего менять в своем образе жизни.

"Неприятная правда", по его словам, состоит в том, что здравоохранение абсолютно во всех странах мира оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес.

"И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые", – заявил Кавагути, основатель и глава компании Morinoske Company.

По его словам, в нынешней ситуации все пытаются что-то получить – "политикам нужен противник, чтобы его опережать, а медицинские компании хотят преимущества, чтобы сделать деньги". Как убежден Кавагути, серьезно к проблеме никто не относится.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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"А поскольку люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят. Это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда", – считает футуролог.

По его словам, этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества. Футуролог отметил, что "в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже".

"Ну мы так устроены… Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", – заключил Кавагути.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Япония


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