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Пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных странах, заявили в Китае

© AFP / Wang Zhao
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1646)
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Глава министерства иностранных дел КНР заметил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Все больше научных исследований показывают, что пандемия коронавирусной инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру, заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая глава МИД страны Ван И. Об этом пишет РИА Новости.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", — заявил дипломат.

Также он напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", — заявил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, который получил название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией.

Всего, по данным организации, в мире насчитывается почти 82 миллиона инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса в мире уже 84 миллиона случаев заболевания. Больше всего заражений в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место, а за ней идет Франция, Британия, Италия, Испания, Германия и Колумбия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1646)
Теги:
Китай, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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