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Судебный молоток

В США впервые за 70 лет проведут казнь женщины на федеральном уровне

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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Sputnik Грузия
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Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News. 

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Поводом для переноса стало то, что ее адвокаты заразились коронавирусом и им надо было дать время выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено и казнь может состояться раньше, отмечает телеканал.

Теги:
Смертная казнь, США, Суд


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