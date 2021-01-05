Обнаружить коронавирус за 10 секунд? В Турции создали уникальный прибор

Во время доклинических исследований этот прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Турции ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус нового типа за десять секунд, сообщается на сайте Билькентского университета.

Называется он Diagnovir. Его работа основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. То есть для тестирования медики используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, потом его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — объясняют исследователи.

Отмечается, что во время доклинических исследований этот прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.