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Жители Диярбакыра в защитных масках на улицах города. Ситуация в Турции в связи с коронавирусом

Обнаружить коронавирус за 10 секунд? В Турции создали уникальный прибор

photo : Sputnik / Stringer
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1655)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210105/250540320/Obnaruzhit-koronavirus-za-10-sekund-V-Turtsii-sozdali-unikalnyy-pribor-.html

Во время доклинических исследований этот прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Турции ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус нового типа за десять секунд, сообщается на сайте Билькентского университета.

Называется он Diagnovir. Его работа основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. То есть для тестирования медики используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, потом его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — объясняют исследователи.

Отмечается, что во время доклинических исследований этот прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1655)


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