Президент Армении заразился "британским штаммом" коронавируса

Новый год Армен Саркисян встретил в Великобритании вместе с семьей и внуками, где и подхватил опасный вирус

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян 3 января в Лондоне перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него диагностировали новый "британский штамм" коронавируса, пишет Sputnik Армения со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что президент, который в рамках своего отпуска встретил Новый год в Великобритании вместе с семьей и внуками, временно будет работать дистанционно.

В Великобритании с 5 января вошел в силу третий национальный карантин из-за пандемии коронавируса. "Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал во время телеобращения к нации премьер-министр Борис Джонсон.

Со вторника все школы Англии перешли на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе. Сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений.

В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.