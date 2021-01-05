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Президент Армении Армен Саркисян, фото из архива

Президент Армении заразился "британским штаммом" коронавируса

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1653)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210105/250544228/Prezident-Armenii-zarazilsya-britanskim-shtammom-koronavirusa.html

Новый год Армен Саркисян встретил в Великобритании вместе с семьей и внуками, где и подхватил опасный вирус

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян 3 января в Лондоне перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него диагностировали новый "британский штамм" коронавируса, пишет Sputnik Армения со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что президент, который в рамках своего отпуска встретил Новый год в Великобритании вместе с семьей и внуками, временно будет работать дистанционно. 

Пассажив а аэропорту Хитроу
© photo: AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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В Великобритании с 5 января вошел в силу третий национальный карантин из-за пандемии коронавируса. "Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал во время телеобращения к нации премьер-министр Борис Джонсон.

Со вторника все школы Англии перешли на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе. Сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений. 

В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1653)


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