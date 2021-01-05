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Пандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в метро, Франкфурт Германия

Германия продлит действие локдауна до 31 января

© AP Photo / Michael Probst
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1655)
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Sputnik Грузия
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Сегодня в стране не работают заведения общепита, парикмахерские, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Немецкие власти решили продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Пассажив а аэропорту Хитроу
© photo: AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Динамика заболеваемости новым типом коронавируса в стране, по словам Меркель, по-прежнему остается довольно высокой. Со ссылкой на экспертов она отметили, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". При этом канцлер указала на необходимость "острожной" политики с "британской" мутацией коронавируса.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.

В Германии с начала 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В рамках карантина заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз.

С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1655)


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