Германия продлит действие локдауна до 31 января

Сегодня в стране не работают заведения общепита, парикмахерские, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Немецкие власти решили продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Динамика заболеваемости новым типом коронавируса в стране, по словам Меркель, по-прежнему остается довольно высокой. Со ссылкой на экспертов она отметили, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". При этом канцлер указала на необходимость "острожной" политики с "британской" мутацией коронавируса.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.

В Германии с начала 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В рамках карантина заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз.

С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.