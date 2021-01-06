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С чем мир столкнется в 2021 году? Аналитики назвали главные риски

© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Пандемия, ситуация в США, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть – это далеко не полный список проблем, с которыми столкнется планета в наступившем году, считают эксперты

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Топ-10 основных рисков, с которыми мир может столкнуться в 2021 году определила консалтинговая компания Eurasia Group.

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photo: courtesy of Nord Stream 2
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Лидером списка является "разделенная Америка", в которой, как отмечают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена стартует эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.

На втором почетном месте – пандемия COVID-19. По мнению экспертов, на фоне вакцинации ожидается еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.

Далее в рейтинге идет борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.

В число главных рисков года, по версии Eurasia Group, также вошли рост напряженности во взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, а также возможность глобального конфликта в цифровом пространстве.

В рейтинг Eurasia Group также входят проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

Темы:
Популярная экономика (42)


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