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Черешня

Полкилограмма черешни продали в Японии почти за 10 тысяч долларов

© photo: Sputnik / Lernik Azizyan
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Sputnik Грузия
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До весны и лета еще далеко, а в Японии появилась первая черешня. Полкилограмма ягод нового урожая на торгах было продано почти за 10 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Черешня зимой в Японии в цене – полкилограмма ягод были проданы на торгах в префектуре Ямагата за один миллион иен (9,8 тысячи долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на местную ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов.

Самый дорогой лот состоял из нескольких десятков отборных крупных черешен раннего сорта Сатонисики.

Столь высокая цена ягод объясняется тем, что выращивают черешню особым способом. Деревья растут в специальных кадках. С июня по начало октября их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу. В теплице днем поддерживается температура 25 градусов, ночью – около 13 градусов.

Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – на нее приходятся 75% всей произведенной в Японии черешни. Но обычно первые плоды появляются в конце весны и летом.

Теги:
Япония, Грузия


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