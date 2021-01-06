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Города мира. Вашингтон

Кто-то грозится отомстить американцам за смерть генерала Сулеймани

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Sputnik Грузия
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Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке слышали аудиопослание с угрозой влететь на самолете в Капитолий

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Неизвестные грозились влететь на самолете в Капитолий и отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, эту аудиозапись слышали сразу несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Белый дом в Вашингтоне
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEB
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"В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", – приводит телеканал фразу, которую услышали нью-йоркские авиадиспетчеры в понедельник.

Кто распространил это сообщение, пока установить не удалось.

ФБР не прокомментировало этот инцидент и заявило лишь, что относится "серьезно ко всем угрозам, направленным против общественной безопасности". В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили телеканалу, что контактируют с правоохранительными органами.

По словам источников, день, когда неизвестные угрожали совершить атаку, был выбран неслучайно – в среду конгресс должен утвердить результаты президентских выборов.

А что касается генерала Сулеймани, операцию по его физическому уничтожению США провели 3 января 2020 года США в районе Международного аэропорта Багдада.

Теги:
Угроза, США, Грузия


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