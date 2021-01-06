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62-я церемония вручения преми Гремми в Лос-Анджелесе

Вручение музыкальной премии "Гремми" отложено на неопределенное время

© REUTERS / MARIO ANZUONI
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210106/250548715/Vruchenie-muzykalnoy-premii-Gremmi-otlozheno-na-neopredelennoe-vremya.html

Церемонию вручения главной музыкальной премии "Гремми" в этом году из-за коронавируса нужно ожидать не ранее марта

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Академии звукозаписи США, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, отложила церемонию вручения премии "Грэмми", запланированную на 31 января, на неопределенное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники журнала Rolling Stone.

По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, ориентировочно она может состояться в марте.

"Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.

Теги:
музыка, США, Грузия


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