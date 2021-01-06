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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Власти Китая пока не дали разрешение на въезд в страну экспертам ВОЗ

© AP Photo / Anja Niedringhaus
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В специально созданную группу специалистов, которая должна установить происхождение нового коронавируса, входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут получить разрешение китайских властей на въезд в страну, сообщает РИА Новости.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Китая в масках
© AP Photo / Ng Han Guan
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Как заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус, эксперты организации должны были отправиться в Китай, откуда вирус начал распространяться по всему миру в январе, чтобы установить происхождения COVID-19.

"Сегодня мы узнали, что власти Китая еще не оформили необходимое разрешение для прибытия команды в страну. Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту", – заявил глава ВОЗ.

По его словам, во время общения с высокопоставленными китайскими чиновниками он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ.

"Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры, чтобы как можно быстрее принять группу", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.

Теги:
Китай, Всемирная организация здравоохранения, Грузия


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