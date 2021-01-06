Еще одно явление коронавируса – нигерийский штамм

Как и британский, нигерийский штамм коронавируса отличается высокой скоростью распространения и высокой патогенностью

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Обнаруженный в Нигерии новый штамм коронавируса может иметь более высокую патогенность, чем COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", – заявил вирусолог Санде Омнилабу изданию Express.

Как и британский, этот штамм имеет также более высокую скорость распространения. Так, по словам Омнилабу, один человек может заразить одновременно четыре или пять членов семьи.

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

Медики отмечают, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.