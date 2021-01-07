Чрезвычайная ситуация в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Конгресс

В столице США сейчас объявлен комендантский час, работа конгресса прервана до особого распоряжения, сам действующий президент призвал своих сторонников действовать мирно

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Вашингтоне сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, заседание конгресса прервано, а конгрессменов срочно эвакуировали, передает РИА Новости.

© AP Photo / Andrew Harnik Штурм Капитолия в США

Перед этим у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые.

Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди карабкались на стены, проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивалась.

Из-за протестов сенат и палата представителей прервали заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы. Как сообщил телеканалу NBC News член сената, вице-президента США Майка Пенса перевезли из Капитолия в безопасное место.

© AP Photo / Julio Cortez Штурм Капитолия в США

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 мск 7 января) из-за протестов.

Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18:00 в среду до 6:00 четверга 7 января по местному времени (с 02:00 до 14:00 мск 7 января).

В свою очередь, Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.

© AP Photo / Julio Cortez Штурм Капитолия в США

В конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Заседание Конгресса США в Капитолии

Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.

В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков – несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.