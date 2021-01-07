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Штурм Капитолия в США

В Капитолии стреляли – есть раненый

© REUTERS / POOL
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В здании Конгресса США, куда ворвались сторонники Трампа, есть раненый. Точных сведений, кто пострадал, нет, но предполагают, что это один из протестующих

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В здании Капитолия, в который ворвались сторонники действующего президента США Трампа, была слышна стрельба, сообщает РИА Новости.

По всей вероятности один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь, сообщил телеканал PBS со ссылкой на источники.

Штурм Капитолия в США
© REUTERS / LEAH MILLIS
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"Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", – сказала ведущая программы News Hour в прямом эфире.

Позднее выяснилось, что ранена женщина и она в критическом состоянии.

Также в СМИ появилась информация о том, что Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия. Об этом сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники.

"Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии", – написал он в Twitter.

Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.



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