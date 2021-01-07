Раненая в Капитолии женщина умерла, в Вашингтоне введен комендантский час

Протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена - события стали развиваться непредсказуемо

ТБИЛИСИ, 7 янв - Sputnik. Раненная в ходе протестов в конгрессе США женщина скончалась, сообщил телеканал NBC News.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC транслировал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.

Еще пять человек ранены, сообщил британский телеканал Sky News, освещающий события в Вашингтоне.

У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место, передает РИА Новости в онлайн-репортаже с места событий.

По данным NBC News, спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие.

Телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:" Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".

Зал сената уже очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, протестующих выводят из здания Конгресса, сообщает в Twitter корреспондент Politico со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия.

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать объявленный в городе комендантский час.

"Мы рекомендуем всем, кто не задействован в необходимой деятельности, покинуть улицы и соблюдать комендантский час. Если вас обнаружат нарушающим комендантский час, полиция будет вынуждена действовать", - сказал он журналистам.

По предварительным данным, в ходе протестов в Вашингтоне уже задержаны не менее 13 человек.

Тем временем сенаторы планируют продолжить подсчет голосов избирателей в безопасном месте, где сейчас находятся, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате.

По словам источника, законодатели не планируют расходиться, пока подсчет не будет завершен.

Между тем, по данным CNN, эвакуация лидеров конгресса продолжается. По словам источника телеканала, они будут доставлены на вашингтонскую военную базу Форт Макнэйр.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.