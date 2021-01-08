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Дональд Трамп

Трамп осудил нападение на Капитолий

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
В мире
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Действующий президент США заявил, что сейчас он сосредоточится на передаче Белого дома Джо Байдену, администрация которого придет к власти 20 января

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter двухминутное видеообращение, в котором осудил насилие во время беспорядков в Капитолии.

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photo : Government of Georgia / FB
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По его словам, участники захвата Капитолия "не представляют" Соединенные Штаты как страну.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.

Глава государства пообещал, что участники беспорядков "заплатят" за нарушение закона.

Он добавил, что в целях безопасности и для изгнания устроивших беспорядки он незамедлительно распорядился применить Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы.

"Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — заключил Трамп.

Штурм Капитолия в США
© REUTERS / MIKE BLAKE
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По его словам, администрация Джо Байдена придет к власти 20 января, и он намерен сосредоточиться на передаче Белого дома бывшему сопернику на выборах.

"Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", — отметил президент.

Трамп подчеркнул, что, оспаривая результаты голосования, он боролся за демократию.

Беспорядки в Вашингтоне

В Вашингтоне перед утверждением результатов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки, начавшиеся после выступления Трампа на митинге и его очередного заявления о фальсификации выборов. Тысячи сторонников главы государства пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий.

Джо Байден, избранный президент США
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице от полученных ранений, жизни еще трех человек унесли происшествия, не связанные с насилием.

Трамп направил в столицу Нацгвардию, а протестующих призвал к порядку. Через несколько часов сторонников президента выдворили из Капитолия, сенат и палата представителей продолжили работу.

После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена главой государства.

Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.

Теги:
США, Дональд Трамп


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