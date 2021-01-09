Крушение самолета в Индонезии: последние новости

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал … Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал", - заявил он.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиры и члены экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737. Такое распоряжение отдал глава сил национальной обороны страны.

Проведение операции осложняет плохая видимость. "Наши сотрудники находятся на месте происшествия, они нашли несколько обломков самолета. Препятствие, с которым мы сталкиваемся сегодня, — это плохая видимость, потому что ночь", — сообщил замруководителя одного из подразделений, добавив, что, несмотря на трудности, поисковые работы продолжаются.