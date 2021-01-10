Эксперты рассказали о новых правилах путешествий в 2021 году

Путешествовать в этом году туристы станут реже, да и выбирать будут в основном поездки в ближайшие регионы, прогнозируют эксперты

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. В 2021 году глубина бронирования международных туров претерпит изменения - путешествовать туристы станут реже и будут выбирать для поездок ближайшие регионы, сообщает Туту.ру.

Эксперты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения, которые ожидают турсектор в новом году.

Специалисты отмечают, что ощущение неизвестности и неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди сегодня планируют поездки в самый последний момент, а не заранее. По мере восстановления объема перевозок покупать билеты заранее снова станет выгоднее.

Отмечается, что не только эпидемия коронавируса нового типа и страх заразиться этим заболеванием будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов населения. Значит наиболее востребованными будут авиабилеты лоукостеров, а авиаперевозчики займутся оптимизацией расходов.

Ожидается, что полное восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств. Но, вероятнее всего, отправляясь за рубеж, путешественникам придется подготовить справки о состоянии здоровья.

При этом, страны, по прогнозам экспертов, будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии COVID-19. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.