ВОЗ оценила опасность нового "японского штамма" коронавируса

Мутаций становится все больше, поэтому важно продолжать носить маски и соблюдать соцдистанцию, поскольку ковид-ограничения снижают возможность появления новых вариантов вируса, отмечают в организации

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Японские эпидемиологи сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме COVID-19, однако мутация пока не сделала вирус более агрессивным, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее специалисты Национального института инфекционных болезней Японии сообщили, что обнаружили новую мутацию коронавируса. По их словам, она отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

При этом японскими медиками отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".

"На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вирус. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса… Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани… На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным", – сказал Гебрейесус на брифинге в понедельник.

По словам Гебрейесус, сейчас очень важно продолжать носить маски и соблюдать физическую дистанцию, поскольку ковид-ограничения снижают возможность появления новых вариантов вируса.