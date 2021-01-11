00:36 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Прохожие в защитных масках в Токио, Япония

ВОЗ оценила опасность нового "японского штамма" коронавируса

© REUTERS / ISSEI KATO
В мире
Получить короткую ссылку
15001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0a/250579904.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210111/250587638/VOZ-otsenila-opasnost-novogo-yaponskogo-shtamma-koronavirusa.html

Мутаций становится все больше, поэтому важно продолжать носить маски и соблюдать соцдистанцию, поскольку ковид-ограничения снижают возможность появления новых вариантов вируса, отмечают в организации

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Японские эпидемиологи сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме COVID-19, однако мутация пока не сделала вирус более агрессивным, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио, Япония в масках
© AP Photo / Hiro Komae
Японские медики обнаружили новую мутацию коронавируса

Ранее специалисты Национального института инфекционных болезней Японии сообщили, что обнаружили новую мутацию коронавируса. По их словам, она отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

При этом японскими медиками отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".

"На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вирус. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса… Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани… На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным", – сказал Гебрейесус на брифинге в понедельник.

По словам Гебрейесус, сейчас очень важно продолжать носить маски и соблюдать физическую дистанцию, поскольку ковид-ограничения снижают возможность появления новых вариантов вируса.

Теги:
Япония, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились от коронавируса российской вакциной Спутник V
Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться