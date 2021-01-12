И все ринулись в Telegram – в Америке произошла смена приоритетных аккаунтов

Как пишет английская Telegraph, с прошлой среды по воскресенье приложение Telegram скачали 545 тысяч раз

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, заполонив Telegram, сделали его вторым по популярности приложением в США, сообщает РИА Новости.

Как пишет британская газета Telegraph, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook, и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

Издание со ссылкой на данные компании Sensor Tower пишет, что в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.

Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать "более долгосрочным домом" для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным. По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, "это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним", однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.