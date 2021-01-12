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Вид на город Лиссабон

Спортивной столицей Европы 2021 года стал Лиссабон

© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov
В мире
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Sputnik Грузия
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Обладатель титула получает поддержку Евросоюза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Португальский Лиссабон назван спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс". Об этом пишет РИА Новости.

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Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения – держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.

Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.

Теги:
Европа, Лиссабон


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