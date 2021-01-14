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Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

В ВОЗ рассказали о перспективах достижения коллективного иммунитета к COVID-19

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1664)
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Особую озабоченность в последнее время вызывает и новый "британский штамм" коронавируса, который зафиксирован и во многих других странах мира

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге. Об этом пишет РИА Новости.

"Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс", – сказал он.

По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях.

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Также Клюгге отметил, что новый "британский штамм" коронавируса вызывает тревогу, так как он увеличит нагрузку на систему здравоохранения.

"Этот вариант вируса вызывает тревогу. При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространения, он еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения", – сказал Клюге.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1664)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия


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