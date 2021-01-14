Россия готовится подать заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в ЕС

Первый этап получения разрешения на экстренное применение вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе в феврале, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

"Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в следующем месяце", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер.

По его словам, в ближайшее время будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. Одобрит ли европейский регулятор вакцину, неизвестно, отметил Дмитриев.

Он также рассказал, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. По его словам, "Спутник V" будет производиться в семи странах. Вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и других государствах.

Накануне Дмитриев говорил РИА Новости, что первый этап получения разрешения на экстренное применение вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января, речь идет о научной консультации.

Европейское агентство EMA поясняло, что для одобрения вакцины для рынка ЕС компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в ЕМА для авторизации на рынке. Затем специальный комитет по лекарственным препаратам для человека (The Committee for Human Medicinal Products, СНМР) оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски. По итогам изучения данных по вакцине комитет проводит заседание, на котором дает рекомендацию для одобрения вакцины в ЕС. Окончательное решение на основе решения EMA затем принимает Еврокомиссия, после чего страны ЕС уже могут начинать закупки препарата.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.