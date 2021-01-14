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Строительство газопровода Северный поток – 2

Финансовый партнер "Северного потока – 2" оценил угрозу санкций США

photo: courtesy of Nord Stream 2
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (103)
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Ранее американский сенат объявил о новых санкциях против проекта, которые распространятся на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Немецкая компания Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщает РИА Новости.

Северный поток-2: США угрожают европейским компаниям новыми санкциями - видео
© video: Ruptly
"Северный поток-2": США угрожают европейским компаниям новыми санкциями - видео

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий <...>. Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — отметили в комментарии агентству.

Первого января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.

Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Трубы для газопровода Северный поток 2
© photo : Nord Stream / Axel Schmidt
Норвежская компания из-за санкций не будет сертифицировать "Северный поток-2"

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (103)
Теги:
США, Санкции, Антироссийские санкции, Северный поток-2


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