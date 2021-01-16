В Бразилии просят разрешить экстренное использование российской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций и бразильская фармацевтическая компания договорились о поставках в страну в этом году 150 миллионов доз "Спутника V"

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Как уточняется, речь идет о 10 миллионах доз, потенциально доступных в первом квартале.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и União Quimica договорились о поставках в Бразилию в этом году 150 миллионов доз "Спутника V".

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой – безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – сто процентов.

Помимо России, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.