13:34 16 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

В Бразилии просят разрешить экстренное использование российской вакцины от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1671)
73 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/08/249386584.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210116/250623942/V-Brazilii-prosyat-razreshit-ekstrennoe-ispolzovanie-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Российский фонд прямых инвестиций и бразильская фармацевтическая компания договорились о поставках в страну в этом году 150 миллионов доз "Спутника V"

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Парагвае

Как уточняется, речь идет о 10 миллионах доз, потенциально доступных в первом квартале.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и União Quimica договорились о поставках в Бразилию в этом году 150 миллионов доз "Спутника V".

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой – безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – сто процентов.

Помимо России, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1671)
Теги:
Бразилия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спасатели ищут выживших среди руин здания, поврежденного в результате землетрясения в Мамуджу, Индонезия
Последствия сильного землетрясения в Индонезии - фото
Впервые в истории: Трампу вынесли импичмент во второй раз
Впервые в истории: Трампу вынесли импичмент во второй раз
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться