Обслуживание на русском языке на Украине теперь под запретом

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык, сообщает РИА Новости.

Теперь все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке. Переходить на другой язык они могут только по личной просьбе клиента. На обслуживание на русском можно официально пожаловаться, за что нарушителю будет грозить штраф.

"На практике это значит, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию – в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", – написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.

Верховная рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Он обязывает граждан Украины общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

Закон резко критиковала украинская оппозиция. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Верховной рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, но суд пока не вынес решение.

В России к украинскому закону также отнеслись резко отрицательно. Как отмечал постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала закон абсурдным. По ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.