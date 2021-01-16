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Facebook не сдержал слово и разблокировал страницы Трампа

© CC0 / Pixabay
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Ранее в соцсети заявляли, что у действующего президента не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту главы государства

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Аккаунты президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
Захарова: блокировка Трампа в соцсетях - "ядерный взрыв" в киберсреде

Из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций.

Ранее в соцсети заявляли, что у Трампа не будет доступа к страницам до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что Трамп воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам.

Шестого января после митинга президента США Дональда Трампа американцы, недовольные результатами голосования, двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками. После этого Трампа заблокировали в социальных сетях. Доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. Кроме того, аккаунт не указывается в поисковой выдаче.

Теги:
Дональд Трамп, Facebook


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