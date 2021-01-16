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Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцина в коробках

ВОЗ призвала страны не требовать сертификатов о вакцинации от коронавируса

© AP Photo / Yorgos Karahalis
В мире
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Члены Комитета ВОЗ обсудили текущую эпидемическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и угрозы, связанные с появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

© AFP / Mohammed Abed
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Отмечается, что в субботу по поручению Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса прошло шестое заседание Комитета, в котором участвовали научные организации российского ведомства.

"Рассмотрен вопрос о введении сертификатов о вакцинации против COVID-19 для трансграничных поездок. Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается", – говорится в сообщении.

Добавляется, что из-за обнаружения "британского" штамма COVID комитет также рекомендовал "нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях". Эти меры помогут улучшить знания для успешного лечения инфекций.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор и дальше будет сотрудничать с ВОЗ для обмена данными о коронавирусе.

Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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